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Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» победил «Алавес»

25 сентября 2024 05:57
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Футболисты «Реала» обыграли «Алавес» в игре 7-го тура чемпионата Испании, пишет РИА Новости.

Поединок проходил в Мадриде. Удача сопутствовала хозяевам поля, финальный счет – 3:2 в пользу «сливочных». Среди игроков Real Madrid отличились Лукас Васкес (на 1-й минуте), Килиан Мбаппе (в ходе 40-й минуты), Родриго (на 48-й). У Deportivo Alaves голы забили Карлос Бенавидес (85-я минута), а также Кике Гарсия (на 86-ой).

# Футбол

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