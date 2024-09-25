Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» победил «Алавес»

Поединок проходил в Мадриде. Удача сопутствовала хозяевам поля, финальный счет – 3:2 в пользу «сливочных». Среди игроков Real Madrid отличились Лукас Васкес (на 1-й минуте), Килиан Мбаппе (в ходе 40-й минуты), Родриго (на 48-й). У Deportivo Alaves голы забили Карлос Бенавидес (85-я минута), а также Кике Гарсия (на 86-ой).