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26 августа начнёт действовать второй пакет американских санкций против России

26 августа 2019 07:05
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Новости США. Второй пакет американских санкций против России начнет действовать с 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 августа начнёт действовать второй пакет американских санкций против России -1

Вашингтон будет противостоять выдаче всех кредитов и другой финансово-технической помощи России со стороны международных организаций, в том числе Всемирного банка и МВФ.

26 августа начнёт действовать второй пакет американских санкций против России -4

Кроме того, американская сторона ужесточит лицензирование на продажу ряда товаров и технологий.

26 августа начнёт действовать второй пакет американских санкций против России -7

# Санкции # Фотофакт

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