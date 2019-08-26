26 августа начнёт действовать второй пакет американских санкций против России

Новости США. Второй пакет американских санкций против России начнет действовать с 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Второй пакет американских санкций против России начнет действовать с 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вашингтон будет противостоять выдаче всех кредитов и другой финансово-технической помощи России со стороны международных организаций, в том числе Всемирного банка и МВФ.
Кроме того, американская сторона ужесточит лицензирование на продажу ряда товаров и технологий.