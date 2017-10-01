«Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот»: жители вышли на улицы и рассказали, что думают о референдуме в Каталонии

Новости Испании. «Постоянство памяти» – одна из самых знаменитых картин уроженца Каталонии – Сальвадора Дали. И в эти дни Барселона, да и весь регион твердо стоит на своем: время течет, но любой каталонец на генетическом уровне мечтает о независимости – с XVIII века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И горячая кровь Каталонии вскипает. Очередная дата борьбы за свободу – 1 октября. Мадрид называет референдум преступлением, отбирает бюллетени и отправляет в Барселону 3 парохода с полицией. Кажется, что казус белли, то есть формальный повод для еще одной гражданской войны, готов.

Карлес Пудчемон, президент Женералитета Каталонии: Президент Марианно Рахой пересек слишком много красных линий в последнее время. Ему безразлична судьба Каталонии. Члены правительства задержаны, СМИ закрыты, а счета нашей автономии нелегально заблокированы. Это нелегкие дни, но мы покажем короне, кто и чего стоит – нашу свободу так просто не отобрать.

Почти 100 тысяч митингующих каталонцев накрыли территорию автономии. И развивающаяся Эстелада – флаг независимости – закрывает не только небо, но и радужные перспективы для Мадрида. Уйдет Барселона – уйдут деньги. А ВВП региона – 223 миллиарда евро – это десять Эстоний и пятая часть экономики всего пиренейского полуострова.

Мариано Рахой, председатель правительства Испании: Результаты этого референдума не значат ничего . Это выглядит, как глупая фантазия. Еще хуже, что отдельные люди используют это в своих целях. Если правительство Каталонии не придаёт значения спокойствию людей, мы сделаем все, чтобы пресечь этот акт непослушания.

В Брюсселе плебисцит оценили сухо: требования уважают, но арсенал бюрократизма отсылает к статье 155. А там – запрет на подобные вещи и жесткие санкции вплоть до военного вмешательства. Хотя улицы Каталонии уже в красном.

Местные жители:

Нас оккупировали и не дают волю, а полиция конфисковала целые коробки с бюллетенями. Они считают, что голосовать – криминал. Однако демократия победит.

Я на 100% верю в независимую Каталонию. Это уже не остановить. Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот.