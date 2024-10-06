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«Реал» победил «Вильярреал» в поединке Ла Лиги

06 октября 2024 07:46
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ФК «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 9-го тура чемпионата в Испании, пишет РИА Новости.

Мадрид принимал встречу 5 октября. Хозяева поля уверенно вывели ход поединка к своей победе. Финальный счет – 2:0 в пользу «галактикос». Отметились забитыми мячами Федерико Вальверде (на 14-й минуте), а также Винисиус Жуниор (в ходе 73-й минуты).

Real Madrid – обладатель 21 очка. Команда расположилась на втором месте турнирной таблицы.

# Футбол # Лига чемпионов

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