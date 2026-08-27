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Новости по тегу #Лига чемпионов

Объявлены все участники основного этапа футбольной Лиги чемпионов
27 августа 2026 05:47

Объявлены все участники основного этапа футбольной Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Галатасараю»
01 октября 2025 06:20

В матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Галатасараю»

«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
06 ноября 2024 13:31

«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

«Милан» победил «Реал» в поединке ЛЧ
06 ноября 2024 11:07

«Милан» победил «Реал» в поединке ЛЧ

«Реал» одержал победу над «Боруссией Д» в Лиге чемпионов
23 октября 2024 06:39

«Реал» одержал победу над «Боруссией Д» в Лиге чемпионов

«Реал» победил «Вильярреал» в поединке Ла Лиги
06 октября 2024 07:46

«Реал» победил «Вильярреал» в поединке Ла Лиги

«ПСЖ» проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов
02 октября 2024 06:27

«ПСЖ» проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов

Стали известны результаты плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов
18 августа 2022 19:48

Стали известны результаты плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов

В первый день с победой. Как стартовал для белорусок женский сезон Лиги чемпионов?
18 августа 2022 14:48

В первый день с победой. Как стартовал для белорусок женский сезон Лиги чемпионов?

Два мяча за две минуты, автогол. Чем запомнится матч «Ливерпуля» и «Милана» в групповом этапе Лиги чемпионов
16 сентября 2021 14:22

Два мяча за две минуты, автогол. Чем запомнится матч «Ливерпуля» и «Милана» в групповом этапе Лиги чемпионов

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч
20 февраля 2019 17:45

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч

Жеребьёвка плей-офф футбольной Лиги чемпионов пройдёт 5 августа
05 августа 2016 09:15

Жеребьёвка плей-офф футбольной Лиги чемпионов пройдёт 5 августа