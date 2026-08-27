Новости по тегу #Лига чемпионов

Жеребьевка общего этапа – 27 августа.
Матч проходил в Стамбуле.
Финальный счет – 4:1.
ФК «Милан» в гостях одолел «Реал» в Лиге чемпионов.
Футболисты «Реала» разгромили дортмундскую «Боруссию».
Схватка между футболистами «Реала» и «Вильярреала» состоялась в Мадриде.
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