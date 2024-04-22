Прямой эфир

Разведка Украины прогнозирует сложную ситуацию для Украины с середины мая

22 апреля 2024 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о предстоящих сложностях для Киева на линии фронта с середины мая и в политическом плане. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже давно испытывают трудности на фронте, и это системная задача.

В настоящее время в Украине идет активное рассмотрение вопроса о законности власти в отсутствие выборов в период действия военного положения.

В соответствии с Конституцией, в ночь на 21 мая истекает 5-летний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского.

# Международная политика # Кирилл Буданов

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров заявил, что есть риск прямого столкновения между ядерными державами
22 апреля 2024 08:48

Лавров заявил, что есть риск прямого столкновения между ядерными державами

Двое погибли. В Карачаевске совершено нападение на полицейских
22 апреля 2024 08:30

Двое погибли. В Карачаевске совершено нападение на полицейских

100 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений на юге Китая
22 апреля 2024 08:12

100 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений на юге Китая

В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции
22 апреля 2024 08:12

В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции

В США рассказали, когда снова будут поставлять оружие в Украину
22 апреля 2024 08:11

В США рассказали, когда снова будут поставлять оружие в Украину

Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США
22 апреля 2024 07:59

Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США

Буданов заявил, что в мае для Украины настанут тяжелые времена
22 апреля 2024 07:50

Буданов заявил, что в мае для Украины настанут тяжелые времена

Шольц объявил о конце эры ископаемого топлива в мире
22 апреля 2024 07:43

Шольц объявил о конце эры ископаемого топлива в мире

В США разрешили следить за иностранцами без санкции суда
22 апреля 2024 07:41

В США разрешили следить за иностранцами без санкции суда

100-тысячная антиправительственная акция прошла в Колумбии
22 апреля 2024 07:39

100-тысячная антиправительственная акция прошла в Колумбии

Володин прокомментировал кражу США российских активов
22 апреля 2024 07:37

Володин прокомментировал кражу США российских активов

В Грузии продолжаются акции протеста
22 апреля 2024 07:37

В Грузии продолжаются акции протеста