Разведка Украины прогнозирует сложную ситуацию для Украины с середины мая

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о предстоящих сложностях для Киева на линии фронта с середины мая и в политическом плане. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже давно испытывают трудности на фронте, и это системная задача.
В настоящее время в Украине идет активное рассмотрение вопроса о законности власти в отсутствие выборов в период действия военного положения.
В соответствии с Конституцией, в ночь на 21 мая истекает 5-летний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского.