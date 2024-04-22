Разведка Украины прогнозирует сложную ситуацию для Украины с середины мая

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о предстоящих сложностях для Киева на линии фронта с середины мая и в политическом плане. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже давно испытывают трудности на фронте, и это системная задача.

В настоящее время в Украине идет активное рассмотрение вопроса о законности власти в отсутствие выборов в период действия военного положения.

В соответствии с Конституцией, в ночь на 21 мая истекает 5-летний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского.