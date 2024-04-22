100 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений на юге Китая

Около 100 тысяч человек эвакуированы из-за масштабных наводнений в провинции Гуандун на юге Китая. По данным властей, в зоне бедствия могут оказаться около 130 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непрекращающихся несколько дней сильных ливней, из берегов вышли более 20 рек. В некоторых городах уровень воды поднялся на 2 метра, затопив первые этажи жилых домов и магазинов. Там нет электричества, возникли проблемы с питьевой водой и продуктами питания. Кроме того, дожди спровоцировали сход оползней: потоки воды и грязи снесли мост. Уничтожены около 1,5 тысячи гектаров посевов. Пропавшими без вести числятся 11 человек. По прогнозам синоптиков, сильные ливни будут идти и сегодня.