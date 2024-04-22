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100 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений на юге Китая

22 апреля 2024 08:12
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Около 100 тысяч человек эвакуированы из-за масштабных наводнений в провинции Гуандун на юге Китая. По данным властей, в зоне бедствия могут оказаться около 130 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений на юге Китая-1

Из-за непрекращающихся несколько дней сильных ливней, из берегов вышли более 20 рек. В некоторых городах уровень воды поднялся на 2 метра, затопив первые этажи жилых домов и магазинов. Там нет электричества, возникли проблемы с питьевой водой и продуктами питания. Кроме того, дожди спровоцировали сход оползней: потоки воды и грязи снесли мост. Уничтожены около 1,5 тысячи гектаров посевов. Пропавшими без вести числятся 11 человек. По прогнозам синоптиков, сильные ливни будут идти и сегодня.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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