Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеобращении к участникам Московской конференции по вопросам нераспространения выразил опасение по поводу вероятности прямых военных действий между атомными странами из-за действий стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что растут и стратегические риски, и степень опасности ядерной войны, тем более что основными покровителями Киева выступают три западных ядерных государства.

Также Лавров констатировал кризис в сфере контроля над оружием и системы нераспространения ядерного оружия, что отражает ухудшение международной безопасность. Он отметил, что Запад использует договор о ядерном противодействии для разрешения своих политических проблем, что усугубляет трудности с его реализацией.

Лавров призывает к объединению усилий по созданию обновленной архитектуры международной безопасности и снижению уровня межгосударственных конфликтов.