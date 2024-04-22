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Лавров заявил, что есть риск прямого столкновения между ядерными державами

22 апреля 2024 08:48
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеобращении к участникам Московской конференции по вопросам нераспространения выразил опасение по поводу вероятности прямых военных действий между атомными странами из-за действий стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что растут и стратегические риски, и степень опасности ядерной войны, тем более что основными покровителями Киева выступают три западных ядерных государства.

Также Лавров констатировал кризис в сфере контроля над оружием и системы нераспространения ядерного оружия, что отражает ухудшение международной безопасность. Он отметил, что Запад использует договор о ядерном противодействии для разрешения своих политических проблем, что усугубляет трудности с его реализацией.

Лавров призывает к объединению усилий по созданию обновленной архитектуры международной безопасности и снижению уровня межгосударственных конфликтов.

# Международная политика

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