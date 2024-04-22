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Двое погибли. В Карачаевске совершено нападение на полицейских

22 апреля 2024 08:30
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В Карачаево-Черкесии произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы, в итоге которого двое полицейских погибли и еще один был ранен, передает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. Об этом пишет РИА Новости.

Разбойное нападение было совершено на отдел полиции «Карачаевский», в ходе него было произведено несколько выстрелов и украдено табельное огнестрельное оружие. Погибшими оказались лейтенант Мурат Калаханов и старший сержант Роман Гущин.

Третьего сотрудника полиции в тяжелом состоянии госпитализировали. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых. Расследование контролирует прокуратура КЧР, а глава области Рашид Темрезов объявил о введении плана «Сирена».

# Убийство

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