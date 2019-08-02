В Англии из-за проливных дождей частично обрушилась дамба

Новости Великобритании. В английском графстве Дербишир из-за проливных дождей произошло частичное обрушение дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В английском графстве Дербишир из-за проливных дождей произошло частичное обрушение дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целях обеспечения безопасности спасатели эвакуировали несколько тысяч человек из близлежащего городка. Если плотину прорвёт, все населенные пункты, расположенные у реки, могут оказаться под двухметровой толщей воды.
Полиция перекрыла участок автотрассы между двумя городами и предупредила жителей о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.