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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. внесены в список нежелательных в России

19 ноября 2025 07:13
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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. внесены в список нежелательных в России-0

На территории Российской Федерации деятельность, спонсирующей ВСУ, украинской организации GSC Game World признана нежелательной, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

Компания предоставляет ПО и разрабатывает игры, среди которых популярные «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Спонсорская помощь организации ВСУ составила порядка 17 млн долларов. В 2024 году компания выпустила компьютерную игру, способствующую продвижению украинских нарративов и содержащую «агрессивный русофобский контент», – сообщили в ведомстве.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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