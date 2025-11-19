Украинцы причастны к взрыву на железной дороге в Польше – Туск

Два украинца устроили диверсии на железнодорожной линии в Польше. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Как указал польский премьер, мужчинами была использована взрывчатка типа С-4, которая сдетонировала при проезде товарного поезда Варшава – Пулавы. Схода поезда не произошло, пострадавших нет, однако пол одного из вагонов получил повреждения.

В ходе установке личностей исполнителей актов диверсий стало известно о наличии в Украине судимости за терроризм у одного из мужчин, второй прибыл на территорию Польши через Беларусь из Донбасса, сообщил Туск. По его словам, украинцы покинули Польшу, выехав в Беларусь. Также политик утверждает, что указанные лица якобы связаны с Москвой.

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