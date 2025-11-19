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Совбез ООН принял резолюцию США в поддержку плана Трампа по Газе

19 ноября 2025 06:49
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Совбез ООН одобрил предложенный США проект резолюции, поддерживающей план Вашингтона по прекращению конфликта в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН принял резолюцию США в поддержку плана Трампа по Газе-2

В документе предлагается создать международные стабилизационные силы, которые будут сотрудничать с Израилем, Египтом и новой палестинской полицией для защиты границ и демилитаризации Анклава. Однако ХАМАС отверг это предложение. В руководстве движения заявили, что любые международные силы должны напрямую подчиняться ООН и сотрудничать с палестинскими институтами. 

# Международная политика # США

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