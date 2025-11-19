Совбез ООН принял резолюцию США в поддержку плана Трампа по Газе

Совбез ООН одобрил предложенный США проект резолюции, поддерживающей план Вашингтона по прекращению конфликта в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе предлагается создать международные стабилизационные силы, которые будут сотрудничать с Израилем, Египтом и новой палестинской полицией для защиты границ и демилитаризации Анклава. Однако ХАМАС отверг это предложение. В руководстве движения заявили, что любые международные силы должны напрямую подчиняться ООН и сотрудничать с палестинскими институтами.