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Раздавать по 2500 долларов в месяц будут на протяжении года гражданам Швейцарии

17 сентября 2018 08:30
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Новости Швейцарии. В деревне Рейнау большинство жителей поддержало проведение такого эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раздавать по 2500 долларов в месяц будут на протяжении года гражданам Швейцарии-1

Таким образом исследователи намерены изучить поведение людей и выяснить: стимулирует ли базовый доход к поиску работы?

Раздавать по 2500 долларов в месяц будут на протяжении года гражданам Швейцарии-4

Авторы этой идеи считают, что если человеку не нужно будет заботиться о пропитании, то он сможет открыть свой скрытый потенциал и развить творческие способности. Подобные эксперименты уже проводились, в результате доходы и экономическая активность населения увеличились.

# Эксперимент # Фотофакт

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