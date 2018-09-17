Раздавать по 2500 долларов в месяц будут на протяжении года гражданам Швейцарии

Новости Швейцарии. В деревне Рейнау большинство жителей поддержало проведение такого эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. В деревне Рейнау большинство жителей поддержало проведение такого эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом исследователи намерены изучить поведение людей и выяснить: стимулирует ли базовый доход к поиску работы?
Авторы этой идеи считают, что если человеку не нужно будет заботиться о пропитании, то он сможет открыть свой скрытый потенциал и развить творческие способности. Подобные эксперименты уже проводились, в результате доходы и экономическая активность населения увеличились.