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Из-за тайфуна «Мангхут» в Китае погибли четыре человека

17 сентября 2018 08:09
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Новости Китая. Число пострадавших из-за тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 350 человек, четверо погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тайфуна «Мангхут» в Китае погибли четыре человека-1

Во всех южных прибрежных районах Китая объявлен красный уровень опасности. Тропический шторм обрушился на город 16 сентября. Некоторые районы затоплены. Открыты почти 50 временных убежищ. По меньшей мере около 900 авиарейсов отменены.

Из-за тайфуна «Мангхут» в Китае погибли четыре человека-4

Ураган сметает все на своем пути. Он стал одним из самых сильных тайфунов в 2018 году. Только на Филиппинах его жертвами стали более 60 человек, около 40 пропали без вести (подробнее здесь).

# Ураганы # Фотофакт

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