Из-за тайфуна «Мангхут» в Китае погибли четыре человека

Во всех южных прибрежных районах Китая объявлен красный уровень опасности. Тропический шторм обрушился на город 16 сентября. Некоторые районы затоплены. Открыты почти 50 временных убежищ. По меньшей мере около 900 авиарейсов отменены.

Ураган сметает все на своем пути. Он стал одним из самых сильных тайфунов в 2018 году. Только на Филиппинах его жертвами стали более 60 человек, около 40 пропали без вести (подробнее здесь).