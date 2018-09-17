17 сентября станет известно имя первого лунного туриста

Новости мира. Компания, ведущая проект, подписала контракт с человеком, который облетит спутник Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который облетит Луну

Кто именно этот счастливчик и причины, по которым он решил отправиться в космос, будут объявлены в понедельник. Полет запланирован на середину 2019 года.