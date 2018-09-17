Македония может лишиться возможности вступить в Евросоюз

Новости мира. В Македонии готовятся к предстоящему референдуму на фоне наставлений Евросоюза и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, представители ЕС предупредили, что закроют свои двери для страны, если результаты референдума по ратификации соглашения с Грецией о переименовании республики окажутся негативными. Для обсуждения этой детали 17 сентября в столицу Македонии Скопье прибудут представители Еврокомиссии, а также Министерства обороны США.