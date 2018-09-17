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Македония может лишиться возможности вступить в Евросоюз

17 сентября 2018 07:06
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Новости мира. В Македонии готовятся к предстоящему референдуму на фоне наставлений Евросоюза и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Македония может лишиться возможности вступить в Евросоюз-1

В частности, представители ЕС предупредили, что закроют свои двери для страны, если результаты референдума по ратификации соглашения с Грецией о переименовании республики окажутся негативными. Для обсуждения этой детали 17 сентября в столицу Македонии Скопье прибудут представители Еврокомиссии, а также Министерства обороны США.

Македония может лишиться возможности вступить в Евросоюз-4

Напоминаем: референдум о переименовании Македонии в Северную Македонию назначен на конец сентября.

# Европейский союз # Фотофакт

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