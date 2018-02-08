Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды

Новости ЮАР. Жители Кейптауна переживают серьезные перебои с пресной водой. Это связано с крупнейшей за последние сто лет засухой в ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала февраля норму расходования для жителей города уже сократили вдвое, теперь она составляет не более 50 литров в сутки. К апрелю четырехмиллионный мегаполис может и вовсе остаться без питьевой воды. Правительство готовится к введению дополнительного налога на финансирование мер, направленных на выход из критической ситуации.