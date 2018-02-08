Прямой эфир

Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды

08 февраля 2018 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ЮАР. Жители Кейптауна переживают серьезные перебои с пресной водой. Это связано с крупнейшей за последние сто лет засухой в ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды-1

Чтобы набрать воды, люди ночами стоят в очереди у водокачки.

Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды-4

С начала февраля норму расходования для жителей города уже сократили вдвое, теперь она составляет не более 50 литров в сутки. К апрелю четырехмиллионный мегаполис может и вовсе остаться без питьевой воды. Правительство готовится к введению дополнительного налога на финансирование мер, направленных на выход из критической ситуации.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны
07 февраля 2018 15:53

Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны

Крупный снегопад парализовал работу транспорта в Японии
07 февраля 2018 15:46

Крупный снегопад парализовал работу транспорта в Японии

В США на огромной скорости от состава отцепилась часть вагонов, никто не пострадал
07 февраля 2018 15:42

В США на огромной скорости от состава отцепилась часть вагонов, никто не пострадал