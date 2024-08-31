Растёт число погибших в результате тайфуна в Японии

Число погибших в результате мощного тайфуна в Японии возросло до шести. Еще более 150 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города не выдерживают удара стихии. Возникли перебои в работе транспортной системы. Отменены сотни авиарейсов, аэропорт в префектуре Осака и вовсе закрыт. Тайфун принес с собой сильные дожди, автомобильные дороги затоплены. Теперь отдельные регионы страдают не только от сильного ветра, скорость которого достигает 180 километров в час, но и от наводнений. Более 1,5 миллиона жилых домов остались без электричества.

Специалисты отмечают, что этот тайфун в Японии стал самым мощным с 1993 года. Сейчас он движется с западной части страны в сторону Японского моря. Вернуться к привычной жизни страна пока не сможет. Местные власти эвакуируют свыше 5 миллионов человек. Речь о жителях в первую очередь центральных районов. Там риск оползней и наводнений особенно высок.