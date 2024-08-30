Внезапные наводнения в Йемене унесли жизни 33 человек. На северные регионы страны обрушились мощные ливни, которые и привели к природной катастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ударом стихии повреждены свыше 200 жилых домов. Непогода застала местных врасплох. О местоположении некоторых граждан до сих пор ничего неизвестно. Они числятся пропавшими без вести, но спасатели отмечают, что шансов найти их живыми с каждым часом все меньше. В списках – почти 40 человек. Потоки воды унесли несколько автомобилей. Не исключено, что в них также могли находиться люди.