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Наводнения в Йемене унесли жизни 33 человек

30 августа 2024 19:41
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Внезапные наводнения в Йемене унесли жизни 33 человек. На северные регионы страны обрушились мощные ливни, которые и привели к природной катастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наводнения в Йемене унесли жизни 33 человек-2

Ударом стихии повреждены свыше 200 жилых домов. Непогода застала местных врасплох. О местоположении некоторых граждан до сих пор ничего неизвестно. Они числятся пропавшими без вести, но спасатели отмечают, что шансов найти их живыми с каждым часом все меньше. В списках – почти 40 человек. Потоки воды унесли несколько автомобилей. Не исключено, что в них также могли находиться люди.

Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек. Читайте здесь.

# Наводнение

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