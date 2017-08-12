Растет количество жертв столкновения поездов в Египте: погибли 49 человек, до 180 пострадали

Новости Египта. В Египте растет число жертв столкновения двух поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате трагедии погибли почти 50 человек. По разным данным, пострадали до 180 местных жителей. Катастрофа произошла 11 августа. Следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. От мощного удара тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. К крушению могла привести ошибка машиниста, не заметившего запрещающий сигнал семафора.