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Растет количество жертв столкновения поездов в Египте: погибли 49 человек, до 180 пострадали

12 августа 2017 12:49
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Новости Египта. В Египте растет число жертв столкновения двух поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате трагедии погибли почти 50 человек. По разным данным, пострадали до 180 местных жителей. Катастрофа произошла 11 августа. Следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. От мощного удара тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. К крушению могла привести ошибка машиниста, не заметившего запрещающий сигнал семафора.

В связи с трагедией соболезнования президенту Египта направил Александр Лукашенко.

Растет количество жертв столкновения поездов в Египте: погибли 49 человек, до 180 пострадали-1

# Фотофакт # Авария

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