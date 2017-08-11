Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов

В Словакии на смену сильной жаре пришел ураганный ветер с дождем. В Братиславе повалены тысячи деревьев, линии электропередач, сорваны крыши с домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая картина и на северо-востоке Италии. Мощные порывы вырывали с корнем деревья и переворачивали автомобили. Большой ущерб нанесен пляжам и кемпингам. Десятки человек получили травмы.

В Австрии ураган повалил целые участки леса. Заблокированы некоторые участки железной дороги, из-за чего на востоке страны было приостановлено движение поездов.