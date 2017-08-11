В аэропорту Барселоны огромные очереди: сотрудники службы безопасности устраивают забастовки

Новости Испании. В Барселоне фактически парализована работа одного из крупнейших в стране аэропортов – Эль-Прат. Сотрудники службы безопасности устраивают часовые забастовки 4 раза в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого, в частности, выстроились огромные очереди на проверку багажа. Главное требование работников аэропорта – увеличение персонала, рост заработной платы и улучшение условий труда.

Сейчас проблему пытаются решить на государственном уровне. Но если переговоры сорвутся, что уже 14 августа персонал службы безопасности проведет 24-часовую забастовку.

