Прямой эфир

Канада начала строить лагерь для беженцев на границе с США

11 августа 2017 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Канада начала строить лагерь для беженцев на границе с США в провинции Квебек. Сейчас военные ставят палатки минимум для 500 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они бегут из США, опасаясь депортации в свою страну из-за новой миграционной политики президента Дональда Трампа.

С середины июля число людей, которые ищут убежища на южной границе Канады, возросло втрое. В один только Монреаль ежедневно прибывает по 250 человек. Большинство – из Гаити. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, Канада подчеркивает, что не предоставляет убежище всем подряд. В 2016 году разрешение остаться в стране получили только 200 гаитян.

# Фотофакт # Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
На Филиппинах землетрясение магнитудой 6,6: толчки ощущались в столице Маниле
11 августа 2017 11:53

На Филиппинах землетрясение магнитудой 6,6: толчки ощущались в столице Маниле

В лондонском метро пожар и сильное задымление: пассажиры экстренно эвакуированы
11 августа 2017 11:32

В лондонском метро пожар и сильное задымление: пассажиры экстренно эвакуированы

Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют по почте
11 августа 2017 10:55

Жительница Китая отправила новорожденную дочь в приют по почте