Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных

Новости Ирака. Два взрыва прогремели в Багдаде рано утром. На данный момент известно о 35 погибших, еще около 80 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Ирака сообщило, что нападение было совершено двумя мужчинами в жилетах смертников. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.