Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных

Новости Ирака. Два взрыва прогремели в Багдаде рано утром. На данный момент известно о 35 погибших, еще около 80 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Два взрыва прогремели в Багдаде рано утром. На данный момент известно о 35 погибших, еще около 80 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МВД Ирака сообщило, что нападение было совершено двумя мужчинами в жилетах смертников.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Это уже второй теракт за последние три дня. Власти связывают вспышку насилия с известием о том, что в мае в стране состоятся парламентские выборы.