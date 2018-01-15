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Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных

15 января 2018 20:42
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Новости Ирака. Два взрыва прогремели в Багдаде рано утром. На данный момент известно о 35 погибших, еще около 80 человек ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных-1

МВД Ирака сообщило, что нападение было совершено двумя мужчинами в жилетах смертников.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных-4

Это уже второй теракт за последние три дня. Власти связывают вспышку насилия с известием о том, что в мае в стране состоятся парламентские выборы.

# Фотофакт # Теракт в Ираке

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