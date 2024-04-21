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Ракетную атаку ВСУ отбили в воскресенье в Севастополе на корабле

21 апреля 2024 13:22
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Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал об удачном отражении атаки противокорабельных ракет на боевой корабль. Об этом пишет РИА Новости.

Он упомянул, что огонь, возникший в результате попадания осколка, был оперативно потушен. Развожаев посоветовал верить только в официальные информационные ресурсы. Он также заметил, что силы ВСУ постоянно пытаются атаковать суда Черноморского флота и Севастополь.

При этом, согласно генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, для этих атак используются ракеты НАТО. Также газета Times заявляет, что адмирал Тони Радакин, глава штаба обороны Великобритании, лично оказывал Киеву помощь в выработке стратегии нападения.

# Международная политика # Михаил Развожаев

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