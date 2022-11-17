Работники универмага сорвали открытие рождественского сезона распродаж в Париже

Большинство протестующих оказались его работниками, у которых далеко не праздничное настроение. Размахивая профсоюзными флагами и трубя в рожки, они требовали повысить им зарплату, которая не пересматривалась много лет, в то время как руководство магазина постоянно получает всякого рода доплаты и премии. Для дирекции этот инцидент оказался довольно неприятным, так как нанес серьезный удар по имиджу. Универмаг является самым известным не только во французской столице. Туда за покупками приезжают даже голливудские кинозвезды.