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Работники универмага сорвали открытие рождественского сезона распродаж в Париже

17 ноября 2022 08:20
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Новости Франции. Демонстранты сорвали открытие рождественского сезона распродаж в одном из крупнейших универмагов Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники универмага сорвали открытие рождественского сезона распродаж в Париже-1

Большинство протестующих оказались его работниками, у которых далеко не праздничное настроение. Размахивая профсоюзными флагами и трубя в рожки, они требовали повысить им зарплату, которая не пересматривалась много лет, в то время как руководство магазина постоянно получает всякого рода доплаты и премии. Для дирекции этот инцидент оказался довольно неприятным, так как нанес серьезный удар по имиджу. Универмаг является самым известным не только во французской столице. Туда за покупками приезжают даже голливудские кинозвезды.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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