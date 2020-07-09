Работники Airbus протестуют против увольнений

Новости мира. Сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, выходят на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции проходят сразу в нескольких странах: Германии, Великобритании, Испании и Франции, там, где расположены заводы и концерны.