Работники Airbus протестуют против увольнений

Новости мира. Сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, выходят на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, выходят на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции проходят сразу в нескольких странах: Германии, Великобритании, Испании и Франции, там, где расположены заводы и концерны.
Люди недовольны грядущими увольнениями. Из-за пандемии коронавируса компания понесла самые серьёзные экономические потери с момента основания и в конце июня заявила о сокращении 15 тысяч работников по всему миру.