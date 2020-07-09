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Работники Airbus протестуют против увольнений

09 июля 2020 14:17
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Новости мира. Сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, выходят на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники Airbus протестуют против увольнений-1

Акции проходят сразу в нескольких странах: Германии, Великобритании, Испании и Франции, там, где расположены заводы и концерны.

Работники Airbus протестуют против увольнений-4

Люди недовольны грядущими увольнениями. Из-за пандемии коронавируса компания понесла самые серьёзные экономические потери с момента основания и в конце июня заявила о сокращении 15 тысяч работников по всему миру. 

# Коронавирус # Фотофакт

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