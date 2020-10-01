Пятые сутки боёв: ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой

Столкновения военных Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжаются уже пятые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на многочисленные призывы от мировых лидеров и глав международных организаций незамедлительно прекратить боевые действия.

Свою помощь в разрешении конфликта предложила и Беларусь. МИД нашей страны также призвал Ереван и Баку как можно скорее остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице