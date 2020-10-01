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Пятые сутки боёв: ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой

01 октября 2020 07:15
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Столкновения военных Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжаются уже пятые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на многочисленные призывы от мировых лидеров и глав международных организаций незамедлительно прекратить боевые действия.  

Пятые сутки боёв: ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой-1

Свою помощь в разрешении конфликта предложила и Беларусь. МИД нашей страны также призвал Ереван и Баку как можно скорее остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.  

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице

Пятые сутки боёв: ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой-4

Но пока в ход идут танки, тяжелая артиллерия, вертолеты и беспилотники. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе страны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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