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Около 70 человек пропали без вести при сходе оползня в Непале

12 июля 2024 08:06
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Около 70 человек пропали без вести после того, как мощный оползень снес с дороги в реку два автобуса в Непале. На месте происшествия проходит масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 70 человек пропали без вести при сходе оползня в Непале-1

Специалистам мешает работать сильный дождь. Кроме того, все подъезды завалены толстым слоем камней и земли. Для расчистки дорог и поиска выживших привлечены армейские подразделения. Но пока все их совместные усилия не принесли результатов. Также неизвестно, сколько точно пассажиров находились в автобусах во время ЧП. По данным властей, при посадке их было 66, но по пути следования туда могли сесть еще люди.

# ЧП

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