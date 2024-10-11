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Путин заявил, что изменение мирового порядка необратимо

11 октября 2024 12:18
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Лидер Российский Федерации сказал, что мировое устройство вступило в период фундаментальных изменений, где идет формирование нового порядка, который отражает многообразие планеты. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что новые центры экономического роста и политического влияния появляются на Востоке и Юге, стремясь сохранить суверенитет и социокультурную идентичность.

Путин также заявил, что всемирное большинство, в состав которого входит и Российская Федерация, выступает за честное распределение благ и демократизацию международной жизни.

# Владимир Путин # Международная политика

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