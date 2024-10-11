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Нобелевскую мира присудили движению выживших после атомной бомбардировки

11 октября 2024 11:35
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Нобелевскую премию мира присудили Nihon Hidankyo, японской организации, объединившей выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом пишет РИА Новости.

Приз был вручен за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за свидетельство того, что атомное оружие не следует использовать снова.

В результате атомных взрывов, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, погибли 140 000 человек в Хиросиме и 74 000 в Нагасаки. Большая часть жертв – мирные жители. В годовщину трагедии 6 и 9 августа в этих городах проводятся «Церемонии мира».

# Международная политика

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