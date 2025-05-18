Путин: у России достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения
В Стамбуле прошел новый раунд переговоров, который не привел к радикальным изменениям на фронте. Из реальных договоренностей только обмен пленными. Но это уже можно считать победой. Причем для обеих сторон.
Попытались разобраться в тонкостях переговорного процесса в программе «Неделя» на СТВ.
Еще в прошлое воскресенье Владимир Путин заявил, Россия готова к встрече в Стамбуле. Определили даже дату. Но главную интригу держали до конца. А когда стало известно, что российский лидер останется в Москве, в Анкару не поехал и Трамп, хотя и держался неподалеку. Ни с чем покинул турецкую столицу и Зеленский.
Но этим переговорам все-таки суждено было сбыться. Не без трудностей, конечно. Зеленский назвал состав российской делегации «бутафорским» и в ответ укомплектовал свою сплошь военными. 10 из 12 человек представляли Генштаб ВСУ и спецслужбы, как бы заранее намекая на исход встречи: только перемирие и больше ничего. Хотя российская сторона была настроена на более широкую повестку.
Владимир Мединский, глава российской делегации:
Наша официальная делегация утверждена распоряжением Президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
На второй день переговоры начались. Украинская делегация прибыла в военной форме. Российская – в деловых костюмах, сплошь дипломаты. Но установить общий язык было не так и просто. Особенно, если общаться через переводчиков, к чему прибегли за столом переговоров. Хотя в Украине прекрасно понимают русский. В Сети появилось видео с показательной оговоркой главы ГУР Буданова.
В результате в Стамбуле договорились об обмене пленными, что, скорее всего, и комментировал Буданов, 1 000 на 1 000. Пока это единственный результат. А что касается прекращения огня, то у сторон разное видение ситуации. Украина настаивает на 30-дневном перемирии без каких-либо условий. Россия заявляет, что остановка боевых действий возможна только после выхода ВСУ с территории восточных областей. Киев считает эти требования нереалистичными. Расстроились в результате переговоров и на Западе.
Еще до встречи в Стамбуле Кремль пугали новыми санкциями, на что получили однозначный ответ. Россия рестрикций не боится. С ними научились жить, о чем и заявил пресс-секретарь российского лидера. При этом установление длительного перемирия в Кремле поддерживают, но с условием, что НАТО не будет использовать это время для перевооружения киевских войск.
Владимир Путин, президент России:
У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей Родиной.
Эту позицию российское руководство озвучивало уже не раз, но Киев делает вид, что не слышит. А чтобы избежать прямого разговора, в Стамбул и отправили сугубо военных, которые даже полномочий не имеют вести такие диалоги. Но так или иначе эти вопросы придется решать, если, конечно, на Банковой есть желание действительно остановить войну.
Андрей Лазуткин, политолог:
Пленные, да, это хорошо, это некая история успеха в этих переговорах, но не более того. Потому что по всем остальным вопросам либо не разговаривали, либо не договорились. Пока что те компромиссы, которые предлагаются с одной и со второй стороны, слишком жесткие. То есть Россия не может отказаться от занятых территорий, а Украина не может сдать свои укрепрайоны, которые находятся как раз на востоке, без боя. Это тоже будет означать капитуляцию. Поэтому идет пока некий торг вокруг вот этих вопросов.
Киев пока тянет время. Цена этого – человеческие жизни и серьезные разрушения. Но есть и хорошие новости. Не исключено, что даже без прекращения огня стороны пойдут на переговоры на высшем уровне. Во всяком случае, такой запрос поступил от Украины. В России приняли к сведению. Что означает, что дипломатия пока не собирается покидать чат. А достижение на переговорном поприще – первый шаг к сохранению жизни с обеих сторон.