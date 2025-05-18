Путин: у России достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения

В Стамбуле прошел новый раунд переговоров, который не привел к радикальным изменениям на фронте. Из реальных договоренностей только обмен пленными. Но это уже можно считать победой. Причем для обеих сторон. Попытались разобраться в тонкостях переговорного процесса в программе «Неделя» на СТВ.

Еще в прошлое воскресенье Владимир Путин заявил, Россия готова к встрече в Стамбуле. Определили даже дату. Но главную интригу держали до конца. А когда стало известно, что российский лидер останется в Москве, в Анкару не поехал и Трамп, хотя и держался неподалеку. Ни с чем покинул турецкую столицу и Зеленский.

Но этим переговорам все-таки суждено было сбыться. Не без трудностей, конечно. Зеленский назвал состав российской делегации «бутафорским» и в ответ укомплектовал свою сплошь военными. 10 из 12 человек представляли Генштаб ВСУ и спецслужбы, как бы заранее намекая на исход встречи: только перемирие и больше ничего. Хотя российская сторона была настроена на более широкую повестку.

Владимир Мединский, глава российской делегации:

Наша официальная делегация утверждена распоряжением Президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. На второй день переговоры начались. Украинская делегация прибыла в военной форме. Российская – в деловых костюмах, сплошь дипломаты. Но установить общий язык было не так и просто. Особенно, если общаться через переводчиков, к чему прибегли за столом переговоров. Хотя в Украине прекрасно понимают русский. В Сети появилось видео с показательной оговоркой главы ГУР Буданова.

В результате в Стамбуле договорились об обмене пленными, что, скорее всего, и комментировал Буданов, 1 000 на 1 000. Пока это единственный результат. А что касается прекращения огня, то у сторон разное видение ситуации. Украина настаивает на 30-дневном перемирии без каких-либо условий. Россия заявляет, что остановка боевых действий возможна только после выхода ВСУ с территории восточных областей. Киев считает эти требования нереалистичными. Расстроились в результате переговоров и на Западе. Еще до встречи в Стамбуле Кремль пугали новыми санкциями, на что получили однозначный ответ. Россия рестрикций не боится. С ними научились жить, о чем и заявил пресс-секретарь российского лидера. При этом установление длительного перемирия в Кремле поддерживают, но с условием, что НАТО не будет использовать это время для перевооружения киевских войск.

Владимир Путин, президент России:

У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей Родиной. Эту позицию российское руководство озвучивало уже не раз, но Киев делает вид, что не слышит. А чтобы избежать прямого разговора, в Стамбул и отправили сугубо военных, которые даже полномочий не имеют вести такие диалоги. Но так или иначе эти вопросы придется решать, если, конечно, на Банковой есть желание действительно остановить войну.