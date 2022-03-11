Минобороны России: утром 11 марта выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий.

11 марта войска ДНР взяли под контроль город Волноваха. По заявлению представителя Народной милиции, – это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем. Всего под контролем сил ДНР уже находится более 80 населенных пунктов. Российская армия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ2», оперативно-тактической армейской авиацией поражено 107 объектов украинских Вооруженных сил.