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Путин: противники России заняли бы второе место на конкурсе недоумков

19 мая 2023 14:02
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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о противниках России с неоколониальным мышлением, назвав их недоумками, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти люди не понимают, как национальное разнообразие России делает ее сильнее. Лидер РФ также заметил, что противники заблуждаются, рассчитывая на отрицательные последствия в стране. Он пошутил, что эти недоумки заняли бы второе место на конкурсе недоумков. Также президент Путин подчеркнул, что внешняя агрессия и давление только сплачивают многонациональный народ России.

# Международная политика # Владимир Путин

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