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Из Белгородской области вывезут около 9 тыс. детей

19 марта 2024 13:33
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Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут около 9 тысяч детей, заявил губернатор этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Белгородской области вывезут около 9 тыс. детей-1

Их эвакуируют в более отдаленные от границы поселения: в Калугу, Пензу, Тамбов, а также в Ставрополье. Такое решение принято из-за усиления обстрелов с украинской стороны. В результате их за неделю погибли 16 мирных жителей, еще 98 ранены. Минувшей ночью Белгородская область снова подверглась атаке. По данным Министерства обороны России, над регионом средствами ПВО уничтожено в воздухе 9 реактивных снарядов.

# ЧП # Новости России

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