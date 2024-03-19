Из Белгородской области вывезут около 9 тыс. детей

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут около 9 тысяч детей, заявил губернатор этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их эвакуируют в более отдаленные от границы поселения: в Калугу, Пензу, Тамбов, а также в Ставрополье. Такое решение принято из-за усиления обстрелов с украинской стороны. В результате их за неделю погибли 16 мирных жителей, еще 98 ранены. Минувшей ночью Белгородская область снова подверглась атаке. По данным Министерства обороны России, над регионом средствами ПВО уничтожено в воздухе 9 реактивных снарядов.