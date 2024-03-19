Российская армия заняла Орловку на Авдеевском направлении, тем самым облегчив положение дел на линии фронта. Об этом пишет РИА Новости.

Военные РФ успешно отбили шесть контратак ВСУ, потеряв до 125 военнослужащих, две бронемашины и 5 автомобилей противника. В ходе контрбатарейного боя были подбиты различные объекты артиллерии.

Украинские военные не сумеют осуществить планы по строительству укрепленных рубежей в Орловке. Российские военные ведут наступательные действия, освобождая несколько поселков в окрестностях Авдеевки.