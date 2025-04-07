Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда - 895 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив достижение Уэйна Гретцки. Об этом пишет ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда - 895 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив достижение Уэйна Гретцки. Об этом пишет ТАСС.
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Путин подчеркнул значимость успехов Овечкина для отечественного хоккея и пожелав ему здоровья и новых побед.