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Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

07 апреля 2025 12:47
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Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда - 895 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив достижение Уэйна Гретцки. Об этом пишет ТАСС.

Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ-1

Фото: pixabay

Путин подчеркнул значимость успехов Овечкина для отечественного хоккея и пожелав ему здоровья и новых побед.

# Александр Овечкин # Владимир Путин

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