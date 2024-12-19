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Путин озвучил условия для подписания мирного договора с Зеленским

19 декабря 2024 13:02
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Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот придет на выборы и получит легитимность. Об этом пишет РИА Новости.

Путин озвучил условия для подписания мирного договора с Зеленским-1

Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам без предварительных условий, но на основе Стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле.

После старта спецоперации в 2022 году Москва вела с Киевом переговоры в Беларуси и Турции, но с выводом российских войск из Киева все соглашения были аннулированы украинской стороной. При этом гарантии Украины в области безопасности фактически копировали пятую статью устава НАТО, но киевские власти внесли в них незначительные поправки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

# Международная политика # Владимир Путин # Сергей Лавров

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