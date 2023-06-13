Путин назвал потери ВСУ во время контрнаступления: более 160 танков и 360 бронемашин

Украинские силы не добились успеха ни на одном из участков контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он также отметил, что ВСУ несут значительные потери, пишет РИА Новости.

Путин рассказал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Президент РФ сообщил, что это только те потери, которые российская сторона может зафиксировать, но есть еще те потери, которые наносятся дальнобойным оружием по тылу противника.

Ранее российский лидер заявил, что украинское наступление началось, поскольку Киев использует стратегические резервы. Он подчеркнул, что украинские войска не смогли достичь своих целей ни на одном направлении. Путин отметил мужество и героизм бойцов РФ, а также эффективность отечественного оружия.