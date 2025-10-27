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В Италии и Испании люди вышли на антиправительственные и антивоенные протесты

27 октября 2025 07:02
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Волна народного негодования прокатилась по европейским городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мадриде демонстранты вышли на улицы, требуя отставки высокопоставленного чиновника из Валенсии.

В Италии и Испании люди вышли на антиправительственные и антивоенные протесты-2

Протестующие заявили, что правительство не справляется с обеспечением базовых социальных прав населения. Главное требование людей – остановить сокращение финансирования здравоохранения, пенсионного обеспечения и образования. А в итальянской Павии антивоенные активисты организовали масштабный марш. Поводом послужила прошедшая в городе крупная конференция по вопросам европейской обороны. Возмущение протестующих вызвано непропорциональным финансированием военной отрасли в ущерб социальным программам.

# Международная политика # Протесты

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