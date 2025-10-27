В Италии и Испании люди вышли на антиправительственные и антивоенные протесты

Волна народного негодования прокатилась по европейским городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мадриде демонстранты вышли на улицы, требуя отставки высокопоставленного чиновника из Валенсии.
Волна народного негодования прокатилась по европейским городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мадриде демонстранты вышли на улицы, требуя отставки высокопоставленного чиновника из Валенсии.
Протестующие заявили, что правительство не справляется с обеспечением базовых социальных прав населения. Главное требование людей – остановить сокращение финансирования здравоохранения, пенсионного обеспечения и образования. А в итальянской Павии антивоенные активисты организовали масштабный марш. Поводом послужила прошедшая в городе крупная конференция по вопросам европейской обороны. Возмущение протестующих вызвано непропорциональным финансированием военной отрасли в ущерб социальным программам.