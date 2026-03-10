Британский журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture заявил, что Киев перешел от нефтяного шантажа к угрозам расправы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в то время как Брюссель ничего не предпринимает по этому поводу. Об этом пишет РИА Новости. Он назвал Зеленского «диктатором» и «марионеткой» ЕС, а руководство союза – коррумпированным.

Премьер-министр Словакии Фицо осудил угрозы Киева, а Кремль иронично предложил защитить Орбана в соответствии со статьей 5 НАТО.

Угрозы прозвучали после того, как Венгрия заблокировала предоставление кредита Украине.

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