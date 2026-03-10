Прямой эфир

Руководство ЕС закрыло глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана – SC

10 марта 2026 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Руководство ЕС закрыло глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана – SC-0

Британский журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture заявил, что Киев перешел от нефтяного шантажа к угрозам расправы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в то время как Брюссель ничего не предпринимает по этому поводу. Об этом пишет РИА Новости. Он назвал Зеленского «диктатором» и «марионеткой» ЕС, а руководство союза – коррумпированным. 

Премьер-министр Словакии Фицо осудил угрозы Киева, а Кремль иронично предложил защитить Орбана в соответствии со статьей 5 НАТО.

Угрозы прозвучали после того, как Венгрия заблокировала предоставление кредита Украине. 

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В парламент Венгрии внесли проект о заморозке у задержанных украинцев золота
10 марта 2026 12:52

В парламент Венгрии внесли проект о заморозке у задержанных украинцев золота

Песков: отключения связи в РФ происходят в строгом соответствии с законом
10 марта 2026 11:45

Песков: отключения связи в РФ происходят в строгом соответствии с законом

Российский рубль укрепился, доллар и юань подешевели 10 марта
10 марта 2026 11:26

Российский рубль укрепился, доллар и юань подешевели 10 марта