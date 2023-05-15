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Пушилин: ВСУ проявляют активность на всей линии фронта, но это ещё не контрнаступление

15 мая 2023 07:37
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Вооруженные силы Украины проявляют повышенную активность на всей линии фронта, но пока не было зафиксировано заявленного контрнаступления со стороны Киева. Об этом сообщил в понедельник, 15 мая, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он констатировал, что отмечается оживление действий противника по всей линии фронта и его разведывательных попыток на некоторых участках. Пушилин особо указал, что они вынуждены были приготовиться к этому и пребывают в боеготовности. Тема возможного украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты.

Ранее МИД РФ отмечал, что открытое высказывание стран Запада о предстоящем контрнаступлении со стороны Украины указывает на их непосредственное вовлечение в конфликт.

# Международная политика # Денис Пушилин

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