Пушилин: ВСУ проявляют активность на всей линии фронта, но это ещё не контрнаступление

Вооруженные силы Украины проявляют повышенную активность на всей линии фронта, но пока не было зафиксировано заявленного контрнаступления со стороны Киева. Об этом сообщил в понедельник, 15 мая, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он констатировал, что отмечается оживление действий противника по всей линии фронта и его разведывательных попыток на некоторых участках. Пушилин особо указал, что они вынуждены были приготовиться к этому и пребывают в боеготовности. Тема возможного украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты.

Ранее МИД РФ отмечал, что открытое высказывание стран Запада о предстоящем контрнаступлении со стороны Украины указывает на их непосредственное вовлечение в конфликт.