Пушилин сообщил о провале попыток наступления ВСУ на четырёх направлениях

Российские силы пресекли попытку украинских военных начать наступательную операцию на четырех направлениях. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что украинские войска в наступление переходили небольшими группами, их поддерживала артиллерия. Попытки со стороны ВСУ оказались провальными, занять позиции у военных не получилось. Врио главы ДНР выразил сомнение, что украинские военные смогут глобально продвинуться в будущем.

На текущей неделе в Министерстве обороны Украины заявили, что наступательная операция уже началась на четырех направлениях. Речь шла о Бахмутском (украинское название Артемовска), Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Ранее в СМИ была представлена информация, что масштабную контрнаступательную операцию Киев планирует начать 30 апреля 2023 года.

