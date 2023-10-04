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Пушилин: примерно 500 российских военных находятся в украинском плену

04 октября 2023 09:40
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В Украине порядка 500 российских военнослужащих находятся в плену, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

Денис Пушилин сообщил, что сведения о 500 российских военнопленных в Украине приблизительные, потому что сложно это подтвердить. Раньше украинская и российская стороны предоставляли друг другу информацию по поводу пленных, однако, по словам Пушилина, на данный момент украинской стороне это не нужно.

Также глава ДНР проинформировал, что в российском плену на данный момент находятся тысячи человек.

# Международная политика # Денис Пушилин

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