Пуэрто-Рико: как сделать богатый порт бедным и даже довести его до дефолта?

«Богатый порт» – так переводится с испанского название псевдогосударства Пуэрто-Рико. Как всякая изреченная мысль, оказалось ложью вмененная презумпция об обязательном богатстве порта Сан-Хуан. 70 миллиардов госдолга привели Пуэрто-Рико к неотвратимому теперь уже дефолту.

Дивные времена наступают: такое увидеть не каждому поколению впадает! В Штатах довольно регулярно случаются экономические хвори. Их сначала изрядно запускают, зато потом лечат быстро и радикально.

Рузвельт, а точнее банки, в 30-е провели коллективизацию сельского хозяйства: 5 миллионов фермеров остались без дома и земли, зато теперь хлеб и мясо производят корпорации-фабрики. Или кто мог вообразить, что государство может в один момент конфисковать у американцев золото? Рузвельт смог, а через неделю продал его владельцам наполовину дороже.

Или знаменитый долларовый пароход, который де Голль отправил в Нью-Йорк менять на золото? Было это, не было – в любом случае, в 70-е доллар остался без золотого обеспечения. Теперь ему единственное гарантия – честное слово главы Федрезерва. А, кстати, многие ли, кроме специалистов, помнят имя этого человека, на доверии которому держится вся планетарная экономика? Но это ладно.

На наших глазах, уже 1 мая, вероятно, случится банкротство одного из североамериканских соединенных штатов. Пуэрто-Рико, правда, называется ассоциированным государством, но на флаге страны самостоятельной звездочкой присутствует. И вот, дела у этой звездочки обстоят просто-таки ужасно.

Хилари Клинтон, кандидат в Президенты США от Демократической партии:

Остров пребывает в кризисе. Половина населения в нищете! Школы закрываются, врачи отказывают больным в лечении!

Пуэрто-Рико накопил 70 миллиардов долларов неоплатных бюджетных обязательств. Просто перевесить их на федеральную казну сложно: закон не велит, да и, боже избави, от прецедента – охотников провозгласить несостоятельность может оказаться много, та же Калифорния, например.

Долговые обязательства отдельных американских штатов торгуются активно: они позволяют покрывать бюджетный дефицит. Говорят, основной покупатель – Федеральная резервная система, но тут правду не выяснишь. В любом случае, Пуэрто-Рико будут санировать, долги его подвергнут реструктуризации, финансы подпадут под внешнее управление. На этот счет готовится специальный закон, который примут 1 мая. Если Белый дом, демократы и республиканцы по этому поводу не перессорятся.

Джон Ирнст, пресс-секретарь Белого дома:

У нас есть претензии к закону, который сейчас готовится. Там предусмотрены меры, которые мы считаем излишними. Например, по вопросу о федеральных землях или о защите труда. Главное, не ухудшить положение Пуэрто-Рико – остров и так страдает от десятилетней рецессии.

Есть подозрение, что с Пуэрто-Рико как-нибудь разберутся, не вызвав цепной реакции банкротств. Ассоциированное это государство вряд ли процветет. Да оно и прежде не особенно процветало: даром что ли туземные банды так обильно населили американские мегаполисы, что гангстер и «пуэрториканец» стали синонимами? За пистолет берутся обычно, только если руки ничем другим занять не получается.

Эта история дает представление о возможных последствиях другой драмы, которую сыграли на текущей неделе почти незаметно для публики – так только, пара упоминаний в газетах об этом сохранилась.

Штаты собирались отменить закон, который запрещал вчинять иски Саудовской Аравии по поводу терактов 11 сентября. Судиться и требовать компенсаций можно было с кем угодно – вон даже от иранцев, которые ни сном, ни духом, требуют уплатит 10 миллиардов. А саудитов обвинять было законодательно запрещено, хотя из 19 террористов 15 были гражданами этого государства.

И вот собрались этот запрет отменять – об этом «The New York Times» мимоходом упомянула. Тут же в ответ появилось газетное сообщение, что саудиты на 750 миллиардов сбросят долговых расписок американского правительства и Федрезерва. Вдобавок Саудовская Аравия решилась заморозить, сообща с русскими, нефтедобычу, чтобы баррель подорожал. И свершилось чудо – нефтяные шейхи вновь невиннее Папы Римского и жены Цезаря: никаких подозрений, никаких исков – в Штатах это всё будет запрещено законом и впредь.

А ведь какие сцены рисовало шкодливое воображение сторонних болельщиков! Представьте себе дефолт Пуэрто-Рико, умножьте его в 300 раз и вообразите, что на помощь банкроту никто не придет! Катаклизм просто, «Big Bang» вселенского масштаба! Все-таки хрупкая это вещь – миропорядок: на паре слов, обещаний, взаимных услуг держится. Выдерни прутик из основания – поползет этот порядок и в мусор рассыплется.