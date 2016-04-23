Платный банковский сыр: отчего вдруг банкиры планеты принялись дарить подарки, и какой беды надобно от этого ждать?

Наступила эпоха совершенно фантастических банковских экспериментов. В Дании финансовые учреждения собираются приплачивать тем, кто берет ипотечные кредиты; в Швейцарии власти готовятся печатать без остановки самые дорогие на планете купюры, тысячефранковые. В общем, жизнь становится лучше, становится веселее, хотя, без сомнений, ростовщики все равно обманут.

Швейцарцы всегда плыли против течения. Вокруг множились, почковались, объединялись монархии, а Гельветическая республика уже 800 лет остается верна принципам конфедеративного устройства и представительной демократии.

Последние 2 века все вокруг воевали, а швейцарцы благополучно торговали, либо чужие кубышки прятали. В общем, богатство их нынешнее, может, не очень благородного происхождения, но поработать, чтобы его добыть, альпийским гномам пришлось немало – и руки, и совесть у них в изрядных мозолях. Но главному принципу своему они остаются верны – двигаться в противоход, держаться особняком от толпы европейских леммингов.

Вот ЕС готовится отказаться от 500-евровых купюр, а в перспективе от наличного обращения вообще. Нет, гномы напротив – самые крупные на планете купюры сохраняют: 1 000 франков – это 1041 доллар. Более того, печатать их собираются больше. Здесь, как с популярными газетами: растет спрос – надо увеличивать тираж.

Томас Йордан, председатель Нацбанка Швейцарии:

Нет ничего, что бы нас беспокоило в этом вопросе. Вот появилась информация, что тысячефранковых банкнот не хватает для расчетов – мы их собираемся допечатывать. В Швейцарии предпочитают платить наличными очень многие! На почте – наличные, оплата сельхозработ – наличные, купить машину в салоне – наличные. От тысячных купюр никак не откажешься.

Швейцарцы полтора года тому назад установили отрицательную ключевую ставку Нацбанка. Когда альпийские гномы эту идею решились воплощать, она казалась совершенным безумием: как так – вкладчик, значит, будет платить за хранение денег банку, а не получать за это свой законный процентик? Смысл был в том, чтобы охлажденную до абсолютного нуля экономику разогреть, чтобы деньги в руках горели, чтобы их не копили, а тратили со всей мыслимой энергичностью. В Швейцарии из этого ничего не вышло, но протоптанной гномами тропой двинулись прочие европейские нации – сначала шведы, а пару дней тому назад – датчане.

Логика у них всех та же: деньги должны работать, инвестироваться, расходоваться, а банковским процентам по выдаваемым кредитам следует быть легче легкого, чтобы капиталы не в кубышку текли, а в экономику. Ну, и чтобы все были повязаны неподъемными долгами, которые, чтобы обслужить, надо по-беличьи крутиться.

Вообще-то, пока у граждан есть вариант – заработанное прятать под кровати в наличной форме. Тут вот как раз к месту запрет 500-евровых купюр и в перспективе от наличного обращения вообще. Шведы, к примеру, готовы к этому уже через год-два.

Европейцы намерены пришпорить обленившихся полусонных граждан, согнать с них жирок: Старый Свет из части света, где живут рантье, станет пространством борзо и стремглав бегающих обывателей, обремененных долгами. Только так в ЕС надеются преодолеть кризис, приобрести экономическую конкурентоспособность.

Отрицательные ставки, искоренение наличного обращения – это подход революционный, действительно. Любопытно, что из этого выйдет? Прежде людская корысть питалась деньгами, имеющими вещественную форму: золотом, серебром, бумагой с автографами чиновников. Заведут ли человеческую жадность байты – единички-нолики? Да еще если они будут означать, что не вам должны, а по гроб жизни должны вы?