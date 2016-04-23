Рекордсмен по убийствам: где господин Кольт освободил и продолжает освобождать особенно много людей?

Никогда в истории не было на планете столь многих «фейлд стейтс» – несостоявшихся государств: международное право сейчас соблюдают почти беспрекословно и это практически упразднило естественный отбор. Вот и живет страна, мучается, а проглотить, загрызть ее больше некому. В итоге, появились на планете и множатся державы-призраки, где царит абсолютная свобода и отсутствует монополия государства на применение насилия. И если среди стран таких провести чемпионат по уровню раскрепощенности, то победит, несомненно, Сальвадор.

Сальвадорцы после долгих напрасных поисков обрели, наконец, свое земное предназначение, нашли смысл жизни. Им назначено всевышним превращать погребение в праздник, в церемонию, радующую глаз и душу. В городе Хукуапа с населением в 18 тысяч человек, половина туземных жителей кормится похоронным бизнесом: средняя контора дает хлеб 15 работникам, а агентств таких в Хукуапе сотни три.

Сесар Крус, владелец похоронной конторы:

Сначала у нас, гробовщиков, дела сильно зависели от экономической ситуации: всем плохо – и нам становилось худо, заработки падали. Сейчас какое-то чудо случилось: в стране кошмар творится, а у нас похоронных контор всё больше, заработки растут! И гробовщиков много, а работы и денег всем хватает.

Хочешь рассмешить Господа – поведай ему о своих планах: в Сальвадоре Господь хохочет гомерически, неудержимо, громово. Тут ежедневно 22 человека скоропостижно и внезапно перестают строить какие бы то ни было прожекты относительно своего будущего; каждые 24 часа, почитай, целые две футбольные команды сальвадорцев внепланово, вплоть до страшного суда поселяются в домовинах. Столь долгое уединение требует приличных трат. Гробы в Сальвадоре стоят от 300 до 1200 долларов – понятно, золотого дождя перепадает всем: и плотникам, и краснодеревщикам, и обойных дел мастерам.

Густаво Ривас, владелец похоронной конторы:

Хукуапа – это столица гробовщиков Сальвадора. Вот я с утра уже 5 или 6 штук продал, некоторые машиной отправлю заказчику в другой город – разве плохо? Живи да радуйся!

Сальвадор стал мировым рекордсменом по числу смертоубийств. В 2014 году они с Гондурасом соперничали за первенство, в прошлом году 70-процентный рост насильственной смертности подарил Сальвадору победу, а в первый квартал 2016 число убийств множилось и множилось, так что по итогам года уместно ждать появление страны – абсолютного рекордсмена.

Центральная Америка историей последних 200 лет приучена к обильным и беспрерывно чередующимся кровопролитиям.

В Мексике даже поклоняются Санта Муерте – Святой Смерти: в бесчисленных жутких видеороликах, которых полным-полно в сети, бандиты убивают и умирают с таким хладнокровием, словно сигару на пикнике выкуривают, а не глотки режут. Культуру «легкой смерти» центральноамериканцы и мексиканцы вовсю экспортируют на север, в Штаты, и на юг – в Перу, Венесуэлу, Колумбию.

Среди ритуалов посвящения известной банды-корпорации «Мара Сальватруча» есть такой: вручают новобранцу пистолет и отправляют прикончить первого встречного. То есть для того, чтобы через улицу за хлебушком сходить в том же Гондурасе или Гватемале, нужно быть изрядным фаталистом. И пуще того – в Сальвадоре: тут на 6 миллионов жителей около сотни тысяч бойцов «Мара Сальватруча», а есть еще банды поменьше – «Кайе-18», картели «Лос-Сетос», «Эль-Гольфо».

К настоящему моменту в трех государствах региона – Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре – власть принадлежит, скорее, бандам, чем правительству; в Мексике – скорее, правительству, чем бандам, но тут есть о чем поспорить; в крупных городах юго-востока и юго-запада Соединенных Штатов власти на улицах нет совсем.

Сальвадорская ситуация нетипична тем, что в маленькой стране невозможно выстроить два независимых друг от друга мира – обывательской и преступной власти. Они вынужденно пересекаются, отсюда столько убийств. Вообще же криминальная экспансия в регионе – это та самая пролетарская революция с поправкой на специфику 21-го века.

Социальная иерархия и Латинской Америке и в Штатах сложилась давно, а социальные лифты остановились навсегда. Взобраться наверх в Северной Америке почти невозможно, в Центральной и Южной Америках невозможно категорически. В Штатах проблема смягчается общей сытостью, в Гондурасе и Сальвадоре не смягчается ничем. Вот и прибегают обездоленные к единственному доступному уравнителю – изобретению господина Кольта.

Дай этим людям идею, которая придаст смысл их борьбе – и они займутся творением светлого града на холме. В 21-м веке, однако, нет идей и есть только деньги: оттого и цветет похоронный промысел в Сальвадоре, оттого и впредь цвести ему здесь вместе со всеми смежными ремеслами.