Птиц отправили на пенсию. Павлинам при соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке исполнился 21 год

Вот уже 21 год павлины Фил и Джим расхаживают по территории кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Но теперь подошло время с ними попрощаться. Птицы уходят на пенсию. В среднем павлины живут 20 лет, так что эти пернатые – уже долгожители.

Лиза Шуберт, представительница собора Иоанна Богослова:

21 год назад ученики восьмого класса подарили павлинов собору. Тогда они были птенцами. Здесь работали специалисты, которые о них заботились и их обучали. Крылья птицам подрезали, чтобы они не улетели. Павлины подросли, стали хозяевами территории и покорили сердца людей. Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год – подробности здесь.