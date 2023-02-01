Птиц отправили на пенсию. Павлинам при соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке исполнился 21 год

Вот уже 21 год павлины Фил и Джим расхаживают по территории кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Но теперь подошло время с ними попрощаться. Птицы уходят на пенсию. В среднем павлины живут 20 лет, так что эти пернатые – уже долгожители.
Лиза Шуберт, представительница собора Иоанна Богослова:
21 год назад ученики восьмого класса подарили павлинов собору. Тогда они были птенцами. Здесь работали специалисты, которые о них заботились и их обучали. Крылья птицам подрезали, чтобы они не улетели. Павлины подросли, стали хозяевами территории и покорили сердца людей.
Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год – подробности здесь.
Вскоре птиц отвезут в приют для животных, который находится неподалеку. Традиции держать павлинов при соборе уже полвека. В христианстве они символизируют вечную жизнь и воскрешение Иисуса. Пока неизвестно, заведут ли при храме новых птиц.
Подписывайтесь на нас в Telegram!