Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год
Новый год по Лунному календарю. В него вступили Китай, Япония и другие страны Восточной Азии. Впрочем, под каким символом его провести – в каждом государстве свое мнение. Согласно китайскому зодиаку, наступил год Черного водяного кролика. Но как выяснилось, это двойной символ и вполне вероятно, что талисманом года также могут служить кошки. Их с незапамятных времен почитают во Вьетнаме, посему там кролик ушел в тень. Именно там коты считаются защитниками урожая от грызунов, они отгоняют злых духов и приносят удачу.
У каждой страны свои предпочтения и свои фавориты. И кошки, и кролики – добрые, быстрые и умные животные. В Китае выбрали кролика, а Вьетнам предпочитает кошку.
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По всему Ханою появились фигурки кошек. А в уличных лотках продают множество кошачьих брелоков и сувениров.
Думаю, что кошка более достойна, потому что кролик слишком мягкий. У него нет такой силы, как у кошки, я тоже родился в год кошки и очень этим горжусь.
Когда дело доходит до символизма, кошка выглядит более величественно, потому что у нее аура маленького тигра.
В отличие от таких стран, как Япония, Китай и Южная Корея, Вьетнам выбрал кошку. На протяжении многих лет вьетнамцы очень любят кошек. Они веками появлялась на традиционных картинах.
Китайский гороскоп состоит из 12 символов. При этом сменяется также стихия и цвет животного. Прошлым был год Водяного голубого тигра.
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