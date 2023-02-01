Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год

Новый год по Лунному календарю. В него вступили Китай, Япония и другие страны Восточной Азии. Впрочем, под каким символом его провести – в каждом государстве свое мнение. Согласно китайскому зодиаку, наступил год Черного водяного кролика. Но как выяснилось, это двойной символ и вполне вероятно, что талисманом года также могут служить кошки. Их с незапамятных времен почитают во Вьетнаме, посему там кролик ушел в тень. Именно там коты считаются защитниками урожая от грызунов, они отгоняют злых духов и приносят удачу.

У каждой страны свои предпочтения и свои фавориты. И кошки, и кролики – добрые, быстрые и умные животные. В Китае выбрали кролика, а Вьетнам предпочитает кошку. Птиц отправили на пенсию. Павлинам при соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке исполнился 21 год – подробности здесь. По всему Ханою появились фигурки кошек. А в уличных лотках продают множество кошачьих брелоков и сувениров.

Думаю, что кошка более достойна, потому что кролик слишком мягкий. У него нет такой силы, как у кошки, я тоже родился в год кошки и очень этим горжусь.

Когда дело доходит до символизма, кошка выглядит более величественно, потому что у нее аура маленького тигра.